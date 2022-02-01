過年除夕圍爐是一家團圓吃年夜飯的日子，就有網友好奇，「除夕」的台語怎麼念，在網路上掀起一番討論，意外發現許多人都不會念除夕的台語，還有網友問了阿嬤也不知道，最後有內行人回答，除夕的台語叫做「二九暝」，將29日晚上統稱除夕夜。

一名網友日前在PTT發文詢問「除夕」的台語怎麼說，坦言問了很多人沒想到大家都不會，難道是因為以前台灣人不過除夕嗎？對此，不少網友留言討論：「圍爐」、「29暝，小時候就聽父母這樣說，長大就跟著這樣說，也不知道來源」、「我們南部人台語就是有分除夕跟除夕夜，『洗尼』是除夕明確說法」、「李高莓=29暝」。

根據台灣閩南語常用字典，除夕的台語叫做「二九暝」，讀作「Jī-káu-mê」，就是29日晚上的意思，但也有網友質疑，12月最後一天是30或31日，怎麼除夕會叫做「二九暝」？有內行網友在mobile01論壇上解答，農曆和國歷的算法不一樣，農曆第一個月是30天，第二個月29天，因此12月是29日，只有在潤年時多一個月，12月才變成30天。

該內行網友指出，由於農曆12月大多是29天，為了方便就統稱「二九暝」是除夕。然而也有網友表示，有些家中長輩還是會算日子，「像之前有30暝，如果你說29暝，有得老一輩的會提醒你今年有30暝」。