國際奧委會主席巴赫。（新華社）

在1月22日抵達北京之後，國際奧委會主席巴赫的行程繁忙，奔走張家口賽區、各大冬奧場館視察。昨天（除夕）他抽出一小時接受了大陸官媒新華社專訪，手裡拿著福字，祝大家虎年開心、成功。「冬奧會和春節相逢是完美的組合，虎象徵著勇氣、力量和成功，這也是我在春節向中國人民送出的祝福。」

6年多前，正是巴赫在馬來西亞吉隆坡宣布北京成為2022年冬奧會東道主。過去6年多裡，即便遭遇新冠肺炎疫情，北京冬奧籌辦工作做到了工作沒間斷、力度沒減弱、標準沒降低。

巴赫認為，北京冬奧會最終如期舉辦，尤其是在當前Omicron病毒株在世界蔓延的情況下，再次彰顯了中國的決心、高效與活力。「我們看到了中國應對疫情的決心，以及中國在防疫方面取得的成功。」

巴赫觀察，「冬奧各項籌辦工作均非常出色，這從冬奧村裡運動員的高度贊揚就可見一斑。大家對場館的稱贊，不僅是從體育層面，還包括建築設計；對冬奧的稱贊，不僅是因為北京的雙奧場館，還因為這次全部使用綠電。而在疫情之下，閉環管理到目前為止也很成功，讓中國百姓和涉奧人員都感到非常安全，我們對於《防疫手冊》的科學方法充滿信心。」

近年來，巴赫在多個場合都表示，中國帶動三億人參與冰雪運動的決心和力度令他贊嘆。「對於中國人來說，這將極大促進人們的身體和心理健康。」巴赫說，「而從世界範圍來看，冬季運動的時代可以劃分為北京冬奧會之前和之後，因為三億人參與冰雪運動，將為冰雪運動開啓新時代。」

他進一步解釋，對於國際冬季單項體育組織來說，他們可以更好地開拓和發展他們的體育項目，而對運動員和體育項目來說，也可以吸引更多關注。

從2008年到2022年，從北京夏奧會到北京冬奧會，巴赫贊嘆中國在這14年間實現了巨大發展。這14年間，巴赫已經記不清訪問中國多少次。他認為，與2008年相比，中國不僅僅在體育方面取得了長足進步，在經濟、社會等各方面都發生了巨大改變。

巴赫說：「2008年的奧運籌辦過程中，你們可能有時候會感到緊張和不確定。而現在，中國實現了巨大發展變化，在科技、文化、商業、政治、體育等各方面，都在世界擁有舉足輕重的地位。」

去年，奧林匹克格言在「更快、更高、更強」之後，加入了「更團結」，巴赫說，很高興看到北京冬奧會口號「一起向未來」與「更團結」相呼應。「在當今世界，尤其是在疫情之下，只有更團結，才能一起解決問題。」

北京冬奧會將於2月4日開幕，2008年氣勢恢宏的奧運會開幕式，給無數人留下了難以磨滅的記憶。因此，人們對北京冬奧會的開幕式也非常期待。作為國際奧委會的掌門人，巴赫不可能不知道冬奧會開幕式的內容。但當記者問他可否透露一下時，巴赫還是將保密進行到底。

不過他說：「我今天（1月31日）早上去了鳥巢，見到了導演團隊，我知道這次的總導演也執導了2008年北京奧運會開幕式，我相信這次我們可以期待一場與2008年完全不同、但同樣精彩的開幕式。」

當2月4日走進鳥巢，會是什麼心情？巴赫回答：「我想，我會回憶起我作為擊劍運動員登上賽場的那一刻，我會更加專注於比賽，把過往經歷的一切困難、為此付出的一切努力，都在這個時刻轉化為賽場上的出色發揮。我當年的教練曾告訴我，比賽前，我們已經研究過所有可能出現的問題，因此如果在賽場上發生了我們沒有研究過的，那些肯定都不會成為阻擋我們取得成功的障礙。」