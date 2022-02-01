農曆新春期間，民間傳統習俗認為避免上醫院看醫生、吃藥，以免觸犯禁忌，員林宏仁醫院已連續28年開設「春節門診」為民眾服務，統計過去3年就有上近千人次求診，凸顯過年期間民眾仍有醫療需求，醫師更呼籲，年節期間若真的有身體不適、病痛，還是應就醫治療，千萬別為了禁忌而忍耐，延誤病情。
宏仁醫院神經內科主治醫師陳允青，除夕夜輪值「春節門診」至晚上10點才下班，共服務10名患者，求診民眾主要包括感冒、腸胃炎、慢性病等病症。64歲謝姓婦人說，吃壞肚子導致腸胃炎，老伴騎車載著她騎了半小時路程，從南投市鳳山里山區前來看診，直呼「幸好除夕夜還有醫生，吃藥打針後舒服多了」。
88歲獨居的劉姓婦人，三餐都自行料理，以往還會天天打電話給在北部的兒子報平安，這陣子卻很少打電話了，兒子趁著除夕夜返鄉，吃完年夜飯就陪媽媽到院做失智症評估，更加凸顯年節團圓的意義和價值。
59歲梁姓男子除夕當天上午就陸續出現口齒不清、身體半邊無力症狀，除夕夜晚間9點多，兒子載他到宏仁醫院檢查，陳允青評估可能是腦中風，建議家屬盡速把握黃金時間，轉往區域醫院評估「後續血栓溶解處理」或手術治療。
陳允青表示，醫院統計過去三年，除夕至初三春節門診的看診人數，有逐年成長趨勢。2019年服務283人次，2020年有300人次，去年343人次，累計達到926人次，凸顯民眾醫療需求不因年節而中斷，也逐漸破除春節不能上醫院的傳統觀念。
員林市除宏仁醫院，同屬惠來醫療體系、去年中開業的常春醫院，首度開設「春節門診」，除夕下午、晚間門診由神經內科主治醫師王馨霈輪值；求診患者多數是腸胃炎，還有1人因腳部傷口引發蜂窩性組織炎，緊急先做處置。
常春醫院院長汪國麟指出，近年國人醫療觀念逐漸進步、改變，今年春節連假長達9天，若身體出現疼痛不適警訊，硬是忍到連假後才就醫，可能由小病灶變成大病，呼籲民眾健康第一，為人子女者，更要利用團聚時多關心長輩身體狀況。
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