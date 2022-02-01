新春限定2000萬超級紅包百萬得主曝光。（示意圖／台彩提供）

過年期間，許多人喜歡透過刮刮樂以小搏大，替自己賺進紅包錢，台彩今（1日）公布2000萬超級紅包刮刮樂百萬得主的特徵，有人買彩券前眼皮一直跳又夢到鯉魚，也有人在刮刮樂之前聞到特殊香氣，沒想到就刮中百萬大獎。

台彩新春限定2000萬超級紅包刮刮樂，共有5個頭獎2000萬、9個200萬+BMW休旅車、650個100萬獎項。綜合媒體報導，台彩公布刮中百萬大獎的得主特徵，有位40歲男性在刮刮樂的當下跟店員聊天，透露前一天晚上家裡沒燒香也沒拜拜，但卻聞到一種燒香的味道，且跟往常的味道不太一樣，是一種很特別的香味，是很舒服的味道，沒想到最後就刮出100萬獎金。

此外，有位50歲男性跟家人回南投水里過年，應景刮「超級紅包」刮刮樂，前兩張都中2000元，第三張也中了5000元，因此繼續挑第四張，沒想到居然就刮出100萬，讓他又驚又喜，得主也透露，最近工作時眼皮一直跳，晚上睡覺又夢到鯉魚，讓他覺得一定會有好事發生，所以買刮刮樂試試運氣，最後竟真的刮中百萬。

不僅如此，有百萬獎金得主當天已連中7獎後，刮「第8次」竟中百萬大獎，而先前台彩統計至上月30日，已刮出1個2,000萬元、2個200萬元+BMW休旅車、126個100萬元。