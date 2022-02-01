美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）今天指出，美國與中國貿易關係目前處於「困難」階段，但拜登政府致力保護美國經濟不受中國政策的負面影響。

戴琪表示，針對北京與前美國總統川普簽署貿易協議承諾購買美國貨，她的團隊」正與中國進行談判工作，「積極交涉」。

她說：「我們目前處於貿易關係非常困難的階段。」她還表示，「雙方對話不易取得交集」。

美中兩國在2020年1月簽署所謂「第一階段」協議，北京承諾在2020和2021年至少加購2000億美元的美國商品和服務。

不過，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行，北京未達成這些目標。

戴琪聲稱美中貿易關係不睦是「我們致力解決的決定性問題之一」，她還表示已與中國針對貿易協議展開了「第一步」討論，但尚未取得成果。

她告訴「全國亞太裔律師協會」（National Asian Pacific American Bar Association），美國政府更大的目標是「保衛美國經濟、我們的勞工和我們的企業免受中國非市場政策的負面影響」。

川普於2018年以「不公平」貿易行為為由，針對價值3700億美元的中國產品加徵關稅。拜登近期表示，他還不準備撤銷這些關稅。

戴琪在今天的談話中也表示，她對世界貿易組織（WTO）的改革展望感到「鼓舞」。

川普政府癱瘓世貿組織上訴機構的運作，但戴琪矢言美國將在世貿組織的改革上擔任領導角色。（譯者：徐睿承/核稿：嚴思祺）1110201