案18905在台中期間搭乘公車代步。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

新北市13多歲少年（案18905）1月25日與媽媽搭火車到台中、高雄旅遊後確診，台中市1月31日接獲新北市衛生局通報後立即公告個案足跡並展開清消，目前已知國中生入住的高苑商旅5名工作人員採檢結果皆為陰性；台中市衛生局也持續進行匡列採檢中。

衛生局指出該男童1月25、26日兩日在台中進行兩天一夜旅遊，其足跡包括台中火車站、高苑商旅中正店、審計新村旅禾泡芙之家民生店、漢口路古猗園灌湯包、元春鐵板燒中華店、成功路信兵衛手作丼飯壽司生魚片店、台中火車站鐵支路咖啡交易所等；期間也搭乘79、300、309號公車。

台中市政府在釐清足跡後立即展開清消，在網站上更新，並早已在第一時間就對相關地點完成清消，市府初步匡列高苑商旅5名工作人員進行採檢，採檢結果皆為陰性。另協調鄰近的中國醫藥大學附設醫院、澄清醫院平等院區及中山醫學大學附設醫院，於1月31日至2月2日開設社區篩檢站，截至31日晚間社篩站篩驗48人，均為陰性。

但由於其活動期間恐為傳染期，加上個案感染源不明，對於足跡重疊者，台中市衛生局呼籲，足跡重疊者應速至社區篩檢站進行篩檢。