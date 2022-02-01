日本知名AV女優三上悠亞，擁有甜美臉蛋與傲人F級傲人身材，由女團SKE48退出轉戰AV界，人氣一直居高不下，除了被封為「國民AV女優」，社群網站更超過百萬粉絲追蹤，AV界作家更透露她私下不為人知的一面，立刻引起網友熱議。

根據《日刊現代》報導，三上悠亞出道至今8年來，可說是人氣數一數二的AV女優，除了一票死忠男性粉絲力挺，近來女性粉絲也有增多趨勢，AV界作家大坪KEMTA就透露她私下一面，雖然對事業相當有野心，但沒有因為知名度水漲船高，而罹患大頭症露出驕傲態度，因此深受工作人員喜愛，加上對工作抱持著專業態度，成為她持續走紅的關鍵。

三上悠亞扯開拉鍊彈出傲人車頭燈，引起網友熱議。（yua_mikami IG）

不吝嗇秀出姣好身材的她，曾在拍攝影片時直接將胸口拉鍊扯開，傲人北半球瞬間彈出，短短4秒就逼近百萬點閱率，某次跪坐在沙發上，只見她穿著低胸洋裝入鏡，彎腰時不僅讓胸型全現，一對傲人北半球也直接彈出，還差點不慎走光露點，短短幾秒就讓粉絲陷入瘋狂。

三上悠亞睡覺的甜美模樣讓網友直呼是天使。（三上悠亞推特）

日前三上悠亞轉發經紀人拍下她睡覺的照片，只見她穿著粉紅針織連身睡衣，蓋了灰色棉被，整個人躺在床上睡得香甜，經紀人也在文中送上祝福：「睡眠，2022年，三上悠亞會好好休息，希望更有元氣地迎接工作」，立刻在推特掀起熱議，大批網友更直呼：「睡覺模樣依然好可愛，根本就是天使啊」。