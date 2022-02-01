淡水民宅冒白煙傳有人受困 真相竟是燒金紙燒到一旁雜物 10:372022/02/01 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 淡水民宅冒白煙傳有人受困 真相竟是燒金紙燒到一旁雜物 (翻攝照片／戴上容新北傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 淡水區楓樹湖集合民宅1日上午9時30許傳出火警，報案人表示，疑有人受困其中，現場還不斷冒出陣陣白煙，警消獲報後派出25輛各式車輛、68人救援，警消到場時，屋內所有人都已疏散，民眾表示是年初一燒金紙誤燒到一旁雜物，當下已自行滅火、無人受困。 房市熱燒到離島 綠島、金門交易增 這裡驚見億元天價宅 桃園新屋鐵皮倉庫大火 警消搶救無人傷亡 #燒金紙 #燒到 #雜物 #警消 #受困 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義市2棟木造平房失火 火勢猛烈濃煙沖天警消搶救 13:142022/01/12 社會 除夕拜拜疑燒紙錢釀火警 桃園八德民宅陷大火 17:552022/01/31 社會 南市清查大型百貨賣場影院避難設施 3家梯間堆雜物限期改善 13:522022/01/23 社會 台二線貢寮段貨櫃車翻覆海岸 「18輪胎朝天」成廢鐵 駕駛獲救 15:392022/01/20 社會 除夕慰勉基層警消 侯友宜：對第一線的奉獻與犧牲感恩在心 12:302022/01/31 社會 BMW虎頭山過彎栽山谷 樹叢「神救援」4人僅輕傷 13:232022/01/24 社會 雲林義消楷模驟逝 消防員兒子代領獎 04:102022/01/16 地方新聞 高雄大寮一連3火警 疑有人故意縱火 警帶回1男 22:422022/01/16 社會 華運倉儲工安意外救出最後1人 勞工局勒令停工 22:452022/01/15 社會 樹林工廠全面燃燒 出動70輛消防車搶救 22:562022/01/16 社會 台東小學生救受困紅隼 出院順利野放 04:102022/01/25 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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