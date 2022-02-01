淡水區楓樹湖集合民宅1日上午9時30許傳出火警，報案人表示，疑有人受困其中，現場還不斷冒出陣陣白煙，警消獲報後派出25輛各式車輛、68人救援，警消到場時，屋內所有人都已疏散，民眾表示是年初一燒金紙誤燒到一旁雜物，當下已自行滅火、無人受困。