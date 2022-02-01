央視新聞報導，當地時間1月30日，中國駐阿富汗大使王愚在社交媒體上發文稱，當天裝載著中國人道主義援助物資的火車從中國新疆出發，駛向阿富汗。這些物資包括約500噸小麥、糖、食用油和馬鈴薯加工機器。下月初，另一列載有小麥等援助物資的貨物列車也將開始其旅程。王愚表示，中方會全力幫助阿富汗人民。

當地時間29日，阿富汗臨時政府難民事務部向喀布爾、坎大哈、赫爾曼德、古爾和法拉5個省發放了共計約600噸中國糧食援助，阿臨時政府難民事務部官員阿薩爾·汗向中國政府表示感謝。

阿富汗去年發生政變，塔利班奪得政權，美國拜登政府下令撤回駐紮當地的美軍後，嚴冬隨即來臨，許多阿富汗人陷入糧食不足、缺乏取暖設備甚至棲身之所的人道主義危機。聯合國也發起援助，協助流離失所的阿富汗難民。每套過冬裝備重達25公斤，包括地板、隔板以及其他提高帳篷禦寒隔熱效果的物品。裝備還提供了耐熱保護，以便安裝爐灶。

衝突和局勢的不穩定已經使350萬阿富汗人在境內流離失所，其中2021年新增約70萬人。阿富汗冬季氣溫最低可達攝氏零下25度，阿富汗境內的人道主義需求急劇增加。許多被迫流離失所的家庭缺少合適的庇護所：一些家庭最近返回了原籍地區，卻發現他們的家園已無法禦寒。

聯合國難民署持續向被迫流離失所的阿富汗人分發其他亟需的人道主義援助物資。今年以來，近50萬人已經收到援助物資，包括臨時帳篷、口糧、毯子、廚房用具、火爐、太陽能板、太陽能燈以及向最弱勢群體提供的現金援助。聯合國難民署呼籲國際社會緊急擴大財政支持，援助在境內外被迫流離失所而極度脆弱的阿富汗人。除了針對境內流離失所者的緊急救濟行動，聯合國難民署也在難民返回的社區持續工作，投資建設庇護所和教育、健康、生計等方面的基礎設施。