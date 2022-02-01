傑尼斯人氣團體「Hey!Say! JUMP」成員、現年31歲的八乙女光，29日晚間透過經紀公司宣布，因為確診罹患「突發性耳聾」，也就是俗稱的耳中風，將暫停所有活動。許多粉絲聞訊心疼不已，希望他能早日恢復健康。

傑尼斯方面指出，八乙女光是從去年12月起，因為突發暈眩及耳鳴，同時症狀已嚴重到影響日常生活，因此就醫診治。經過詳細檢查後，診斷為突發性耳聾。雖然確診後，曾經試圖一邊治療、一邊繼續工作，但是病情並未好轉，才做出休息的決定。

●耳中風 也算是中風？

臺北榮總耳鼻喉頭頸醫學部指出，突發性耳聾常被稱為「耳中風」，其實是被誤用的病名，臨床上雖不適用腦中風的治療與病理機制，但卻明確顯示突發性耳聾的危險與緊急性。

豐原醫院耳鼻喉科醫師張煜謙說明，突發性耳聾是耳鼻喉科的急症之一，多是不明病因的感音神經性聽力受損。

發病年齡多在40歲到60歲，多發生在單側耳朵，可能為病毒感染、溫度轉變、氣候、血管因子、過度使用耳機等，都可能導致供應內耳血流的血管循環不足，造成聽力上的障礙。

突發性耳聾的臨床定義，是3天之內連續三個聲音頻率，發生超過30分貝的聽力喪失。可能伴隨有耳鳴、耳脹感、頭痛、眩暈等症狀發生，通常只發生在一邊的耳朵，很少雙耳同時發生

●突發性耳聾黃金治療期7-14天 瞬間聽不見、持續耳鳴快就醫

突發性耳聾的治療效果因人而異，臨床上年紀小於40歲、沒有合併糖尿病、沒有伴隨眩暈發作、一週內開始治療的病患，治療效果較好。值得注意的是，有1/3患者聽力可能無法完全恢復，因此，突然出現耳鳴，甚至聽不到聲音時，千萬不可輕忽，早期診斷治療，才能提高聽力恢復的機會。

醫師也提醒，人人都可能罹患突發性耳聾。日常生活要盡量避免暴露在噪音中，耳機使用時間與分貝都要控制。此外，減少生活壓力，放鬆心情，不熬夜，充足的睡眠；飲食盡量低油、低鹽等，能減少耳內淋巴水腫，降低突發性耳聾的發病風險。