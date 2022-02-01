沒想到熱火的東區龍頭位置這麼快就保不住了！傑倫布朗1日貢獻全場最高的29分，塔圖也拿20分、12籃板與5助攻，兩名選秀探花攜手帶領「綠衫軍」塞爾提克122比92痛宰熱火，也讓熱火拱手把東區龍頭位置讓給今天沒有比賽的公牛。

面對少了吉米巴特勒、羅瑞兩大主力的熱火，塞爾提克上半場延續本季慣例，就靠「雙探花」塔圖、傑倫布朗攜手取得領先優勢，加上史馬特半場也有發揮，塞爾提克打完上半場，取得54比45領先，塔圖半場14分，傑倫布朗也有13分。

雙探花續在第3節火力全開，帶領塞爾提克打完前3節，就已取得94比70大幅領先，打到最後7分46秒，塞爾提克已經擴大領先到28分之多，兩隊也開始逐漸換下主力，畢竟這場比賽似乎沒有懸念了，熱火連老將哈斯蘭也都換上場了。

塞爾提克除了雙探花精采火力表現，史馬特也拿16分、7助攻，荷福德14分、9籃板，賈許理查生11分，葛蘭特威廉斯10分；熱火以投進8顆三分球的史卓斯攻下24分最高，卡利柏馬丁14分，希洛13分，阿德巴約12分、5助攻與5籃板。