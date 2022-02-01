40歲鄭男於小年夜30日中午12時，至五股區凌雲路一段民宅想找前女友林女復合，當時林女與前夫蔡男同在屋內，鄭男見林女不願復合，拿出短刀向對方猛刺，雙方扭打在一起，鄭男頭部重挫倒地昏迷，林女、蔡男兩人脖子、手腳也有多處刀傷，鄭男訊後依殺人未遂、傷害、侵入住宅移送法辦。

警方於在前天中午獲報，有人持刀侵入住宅，警方奔赴五股區凌雲路一段83巷22弄某出租套房查看，發現鄭姓男子滿頭鮮血昏倒在樓梯間，樓上套門前更是鮮血淋漓，屋內一對男女傷痕累累，隨即戒護先請救護車送醫。

警方初步釐清，原來是40歲林女與43歲蔡姓前夫在租屋處休息時，鄭姓男子強行闖入，說要與林女談判復合遭到林女拒絕，雙方爆發衝突，鄭男突然抽出身上預藏的水果刀攻擊。

林女前夫蔡男在混戰中，咽喉、左頸、左手4指、右手2指都被割傷，最後奪刀反擊，鄭男頭部被砍傷逃脫時昏倒在梯間，林女右手掌和雙腳也有撕裂傷、擦傷，3人都被送醫無生命危險；警方表示，鄭男就醫包紮，出院後被依殺人未遂、傷害、侵入住宅罪嫌，移送新北地檢署偵辦。