愛你不成潑你屎！台北1名男子10年來瘋狂追求某飯店經理小芳（化名）不成，竟多次闖到飯店威脅、撕毀公告，10年來多次被判刑仍不悔過，還曾因懷疑小芳與女性友人曖昧，拿大海報罵2人是同志，還自製「大便炸彈」朝飯店門口扔45次，遭法官依加重誹謗、恐嚇、公然侮辱等罪，判處拘役100日。

判決書指出，從事壁紙業務的男子10年前認識小芳並展開追求，但屢遭對方拒絕下心生不滿，開始報復行為，2012年先到對方辦公室恐嚇並撕毀壁紙，隔年又到對方工作飯店撕毀公告、威脅其他職員要小芳出來，甚至打傷人，遭判刑數個月不等，前年他又懷疑小芳與女同事曖昧，多次拿大字報到飯店外辱罵2人。

此外，男子也多次傳真不雅文字到飯店，曾說「金錢誠可貴，生命價更高，若為尊嚴故，兩者皆可拋，我打算讓XXX（小芳）告一輩子了，我會一直丟，丟到我死，我現在只有丟臭雞蛋＋啤酒〈是尿才對〉改天我一定丟大便」，他之後真的用尿液、糞便、麵羹製作「大便炸彈」往飯店門口丟達45次。

小芳10年來活在恐懼之中，曾寫信向總統府、法務部等單位求助，台北地檢署收案後蒐集相關證據、調閱飯店監視器等，前年12月22日將男子拘提到案，法院事後依妨害名譽、恐嚇罪、公然侮辱等罪判處拘役100日，得易科罰金。