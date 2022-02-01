大年初一，屏東慈鳳宮依照慣例發錢母，也是屏東少數沒有取消發錢母的宮廟。（謝佳潾攝）

大年初一，屏東慈鳳宮依照慣例發錢母，也是屏東少數沒有取消發錢母的宮廟。（謝佳潾攝）

大年初一，屏東慈鳳宮依照慣例發錢母，也是屏東少數沒有取消發錢母的宮廟。（謝佳潾攝）

大年初一，屏東慈鳳宮依照慣例發錢母，也是屏東少數沒有取消發錢母的宮廟。（謝佳潾攝）

大年初一，屏東慈鳳宮依照慣例發錢母，也是屏東少數沒有取消發錢母的宮廟，但因疫情影響，人潮比往年約少一半，不過廟方樂觀看好後續發展，今年春節假期長達9天，估計之後人潮會慢慢出現，而且這樣分散人流也比較安全。

屏東慈鳳宮總幹事鄭宇伶指出，今年共製作8000個50元媽祖錢母、2萬2000個10元媽祖錢母，前者在除夕夜當晚已全數發完，後者從初一發至初五，隨金香即附贈，送完為止，而受疫情影響，初一一早的人潮有明顯減少，初估有少一半以上。

但鄭宇伶樂觀表示，雖然人潮減少，但有信心錢母會在時間內發送完畢，畢竟今年年假較長，香客可以選擇不要擠在同一時間湧入，就防疫期間來說，這樣也比較安全，分散人流更是好事，室內空間就這麼大，能保持社交距離最重要。

香客進入慈鳳宮前，除要戴口罩、雙手消毒外，也要落實實聯制。鄭宇伶說，往年過年期間，不僅有發錢母還有過平安橋，但因疫情考量，取消了平安橋的項目，獨留發錢母，雖然很可惜，但香客的健康平安是最重要的，所以即使只有發錢母，防疫仍不鬆懈。

據了解，為避免群聚造成防疫破口，車城福安宮、屏東都城隍廟都取消錢母發放或延辦，因此慈鳳宮是屏東少數仍維持發錢母的宮廟，對此，鄭宇伶強調，防疫做好，相信香客也會保護自己與別人。

「過年沒到大廟拜拜，不習慣。」李姓香客說，他每年大年初一都會到大廟拜拜走春，領個錢母求好運，即使這2年有疫情也是如此，只怕宮廟取消活動，他相信只要做好防疫措施，與人保持距離，大過年祈福沒有想像中的可怕。