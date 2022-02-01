今天是大年初一，清晨各地低溫都落在12-16度左右，其中新竹關西最低溫，達12.5度。中央氣象局表示，今天、明天冷氣團將減弱，氣溫回升，不過受到華南雲雨區影響，各地雨量偏多。初四開始，在另一波東北季風影響下，各地氣溫將明顯下降，最冷時間點預計出現在初五的清晨，北部將有12度的低溫，提醒民眾做好保暖措施。

氣象局今表示，今天清晨5點半，在玉山觀測到下雪情形，目前已經累積0.5公分。今日到初四的清晨，若溫度、水氣配合得宜，在3000公尺以上的高山，仍有降雪機會。

今天受到華南雲雨區的影響，降雨機率廣泛，各地雨量偏多，在中部以北、東半部、南部山區都有下雨。今日清晨各地氣溫都落在12-16度左右，其中新竹關西創下12.5度的最低溫，苗栗、花蓮則是12度上下。

未來一周的天氣可分為4個階段，今明2天，大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，但在華南雲雨區影響下，降雨機率高；初三開始，則受到鋒面影響，降雨情況和今明差不多，溫度偏涼，各地都會有下雨。

初四水氣將減少，北部東半部仍有些下雨，而中南部山區會有零星降雨，中南部平地則是多雲到晴。在初四、初五這2天，受到另一波較強的東北季風影響，各地氣溫將明顯下降，北台灣整天偏涼，其他地區早晚偏涼。

氣象局表示，這波最冷的時間點將出現在初五的清晨，北部將有12度12度，中南部則是13-14度之間，花東則是16度上下，提醒民眾做好保暖。到了初六，冷空氣將減弱，氣溫回升；初七開始，受到鋒面接近影響，各地的降雨機率還會增加。