中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」隊長巫苡萱，臉蛋姣好、身材前凸後翹，不僅是球場上的亮點，也是各大節目爭相邀請的女星。近期是農曆春節，巫苡萱在社群平台公開3張惹火照，連實況主開水小姐（謝似餘）都大呼：「我鼻血直接噴出來！」

巫苡萱積極地經營社群網站，臉書有43萬人追蹤，IG更凝聚76.6萬粉絲，人氣非常旺。前天（30日）她發文表示：「翻硬碟時突然看到，2018年的我，收在桌曆裡頭最喜歡的一組照片。」從這三張照片中，可以看到當時的巫苡萱站在日本沖繩的海邊，身穿爆乳款比基尼，再套一件黑色薄紗，S型身材曲線若隱若現，加上潑起的「愛心水花」，畫面相當賞心悅目。

同樣擁有波霸好身材的女星熊熊（卓毓彤），忍不住留言誇獎：「第一張美炸」，隊員琳妲（林羿禎）也直呼：「超美的」，除此之外還有林倪安、芳小如、孟潔、孟慶而、邱紫庭等人的留言，一致讚爆這組養眼辣照，開水小姐還生動的笑說：「我鼻血直接噴出來！」巫苡萱則回覆：「那時候還好喜歡拍照」，並感嘆真的好想出國。

除了薄紗造型，巫苡萱昨（31日）再上傳一張拜年照，只見她穿著粉色連體衣，好身材一覽無遺，並套上虎年的背景，喜氣洋洋地表示：「我是一隻獨角獸，承載夢想與希望的美好，繼續前進2022，大家新年快樂。」