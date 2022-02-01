台北市電影院2月1日起影廳內禁止飲食，不過許多電影業者抱怨，影城販賣部還是可以，但業績下滑好幾成，對此，台北市長柯文哲說，實務經驗上，以不影響實務運作為主，還是希望維持看電影，不影響民生經濟，但院內吃東西還是盡量避免，張口吃東西最危險。他擔心，過年期間政府效能下降，過完年恐到處都是感染源。

北市已規畫「2.5級」防疫SOP，昨天更宣布今起電影院內不得飲食，被外界批評是標新立異，還沒升級2.5級就執行政策，對此，柯文哲說，電影院看電影沒有限制，戴口罩就可以，裡面吃東西盡量避免，這種群聚吃飯，張口吃飯最危險，他表示，不影響經濟的活動，會嚴格一點，採80／20法則，還能營業，也能保住不會有危險。

柯文哲說，若有狀況的話，會公布春節期間的新做法，很擔心過年期間，政府效能在下降，過年回來到處都是感染源，採80／20法則，至少80％業者還能營業。他指出，看疫情每天本土案例還是有幾十個，要小心過年期間，9天回來疫情恐已經散開。