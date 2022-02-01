今天是大年初一，不少警消人員仍留守值班、待命救援，蔡英文總統今前往消防署與行政院國家搜救指揮中心頒發慰勞金，內政部長徐國勇及消防署長蕭煥章也一起陪同，蔡英文表示，感謝留守值班人員，犧牲假期、待命救援，守護全民安全。

蔡英文表示，消防署救災救護指揮中心，持續對火災、地震等各項全國災害資訊彙整研析，並指揮調度相關救災工作，各縣市消防人員聞聲救苦，全年無休，哪個地方有難，一通119電話服務就來，中央與地方密切配合，發揮守護國民平安的功能，因此代表全體國民由衷地感謝。

蔡英文說，行政院國搜中心也是每天24小時全天候運作，負責協調調度全國搜救資源，包含：國防部、海洋委員會海巡署、交通部民用航空局、衛生福利部空中轉診審核中心、內政部警政署、空中勤務總隊及消防署等單位，如有災害發生，都是透過行政院國家搜救指揮中心統一調度各救災單位資源，提高全國整體救災效能。

蔡英文指出，中央對提升整體防救災體系運作及應變效能非常重視，歷經各次災害考驗，滾動檢討策進整體災害防救能力，期望結合地方政府，能更加完善機制，保護全國民眾，做民眾最堅強的後盾。