一名40歲男性到竹北中華彩券行購買刮刮樂，挑選時還跟店員表示家裡出現像是燒香的味道，最後選定「2000萬超級紅包」，一刮竟是3獎100萬元。男子開心不已，還透露自己第4名千金即將誕生，一定是小寶寶帶財來，讓爸爸有好手氣。

台彩推出新春限定的「2000萬超級紅包」刮刮樂，共有5個頭獎2000萬元、9個200萬元加BMW休旅車、650個100萬元。統計至1月30日，已刮出1個2000萬元、2個200萬元加BMW休旅車、126個100萬元。

繼前兩日有對竹北夫妻臨時起意到彩券行，小試身手就刮出200萬元加BMW休旅車，此次又有4寶爸接棒好運。

彩券行業者指出，此次刮中3獎100萬的是經營修車廠年約40歲男性，小年夜當天來到店內，邊挑選刮刮樂邊跟店員說，前一天晚上家裡沒燒香也沒拜拜，但卻聞到了一種燒香的味道，跟往常燒香的味道不一樣，是一種很特別的香味，是很舒服的味道。

業者表示，沒想到該名男子說著說著，竟刮出「2000萬超級紅包」3獎100萬，該名男子又樂得說，最近家中第4位千金即將誕生，人家說小孩帶財來，又碰上這種異香帶來的3獎100萬，真是好運連連。業者也表示，最近來選購彩券的民眾非常多，2000萬超級紅包也相當熱門，更希望大家都刮出大獎過好年。