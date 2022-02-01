今（1）天是大年初一，日本台灣交流協會也依照習俗向台灣民眾拜年，日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰還親自嘗試蒸發糕，說接下來也要請大家多多指教。
日本台灣交流協會今天一大早就貼出影片向台灣民眾拜年，內容提到許多台日友好的過往，如311十周年時舉辦日台之心音樂會市集、友情疫苗等等，泉裕泰也與事務所員工一同吃「團圓飯」，餐桌上有元寶（水餃）、魚、蘿蔔糕等符合春節的美食，甚至還親自嘗試蒸發糕，準備了相當道地的團圓飯。
泉裕泰表示，疫情帶來的新生活已持續近兩年，大家的生活步調也都重整再出發，而日本台灣交流協會即將迎來成立的第50周年，說「在過去的半世紀裡，日本和台灣一起走過了許多風雨飄搖的時期，堅定的友情讓我們得以攜手度過重重難關，下一個日台友情五十年，也請大家多多指教！」
除此之外，日台交流協會也祝福大家「虎年快樂、虎氣旺旺來、虎年虎你發財！」
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