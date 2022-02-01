迪士尼動畫《愛麗絲夢遊仙境》是非常經典的奇幻童話作品，小女孩追著戴懷錶的兔子意外跌入樹洞，接著經歷了一連串不可思議的魔幻冒險，由於故事太過經典，因此還曾兩度改編成真人版電影，也吸引了無數粉絲的關注！而對於動畫的出現，不少人也好奇，像這樣的公主行動畫，背後有著什麼樣的故事，角色原型又為何人何物。

根據凱瑟琳外表描繪成的動畫角色（圖/Piterest）

事實上現實中形象最貼近愛麗絲的人，是當年為動畫中愛麗絲配音的童星凱瑟琳（Kathryn Beaumont），而愛麗絲的形象就是參考這位金髮藍眼的可愛小女孩！凱瑟琳是由華特迪士尼（Walt Disney）親自面試的配音員，據說他在看電影《On an Island with You》時立刻被年僅10歲的凱瑟琳吸引，當下就決定要由她來當愛麗絲的配音員和原型範本！

一舉一動都由凱瑟琳表演，讓動畫師繪圖（圖/Piterest）

過去動畫繪師在創作動畫時，為了畫出更貼近真實的畫面，會請來表演模特兒來做出相似的動作，華特迪士尼也不例外！凱瑟琳幾乎模擬了動畫中的每一個動作，例如頭下腳上的倒立姿勢、或是掉進玻璃瓶裡在眼淚海中飄盪的畫面，當時動畫師還特地找來一個巨大的瓶子讓凱瑟琳鑽進去，為了呈現動畫的每一幕，真的是用心良苦呀。

華特迪士尼親自面試的配音員（圖/Piterest）

畫師每個禮拜只能完成23到24秒的畫面，因為每個細節都必須仔細描繪，所以裡面幾乎每個畫面都有在現實中真實還原過！同時也有很多人注意到，愛麗絲某些角度跟《小飛俠》裡的溫蒂有點像，沒錯！其實凱瑟琳也有擔任過溫蒂的表演模特兒唷！

兩個動畫角色相像。（圖/Piterest）

如今凱瑟琳已經是83歲的老奶奶，當年外表甜美可愛的她並沒有選擇進入演藝圈，反而選擇進入國小擔任30年的老師，在1998年時，迪斯尼公司特地頒發了「迪士尼傳奇獎」給她，只能說有這樣的經歷真的值得一輩子不斷回味，更留下了完美的動畫角色給大家！