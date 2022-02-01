鋼鐵業龍頭中鋼考量訂單需求、倉儲狀況，決定春節期間熱軋大部分產線維持正常運作。中鋼推估，因季節性因素預估首季出貨量約300萬噸，略較去年第4季下滑；預計農曆年後回補需求出籠，鋼鐵市況3月起反彈。

中鋼規劃今年農曆年產線不停工，棒鋼、熱軋、鍍鋅、電鍍鋅、酸洗及薄頂規電磁鋼片等產線，春節維持生產，僅有少部分產線農曆年間停工。

中鋼表示，由於國際鋼市今年1、2月表現平平，加上塞港遲未紓解，又逢中國農曆春節長假，受季節性因素影響，預計今年首季出貨量約290萬噸至300萬噸間，較去年第4季下滑。

中鋼2月內銷盤價平均調降1.62%，中鋼主管指出，鋼價在去年第4季高點回落後，國際鋼價出現止跌跡象，像是中國主要鋼廠2月份盤價持平，歐洲鋼廠鋼鐵價格走揚。

他指出，農曆年後有望迎來拉貨潮，看好鋼市3月起反彈，鋼價有望重返上升趨勢；加上第2季本來就是鋼鐵旺季，在市況回溫下，國際鋼鐵需求展望不看淡。

中鋼2021年營運表現亮眼，全年營收達新台幣4683.28億元，年增49%，創下建廠以來新高。去年稅前淨利高達844.13億元，不僅衝破800億元大關，並較2020年27.68億元成長816.45億元，年增高達29.49倍。

由於中鋼過往現金股利發放率約7至8成，法人認為，中鋼股利數字可令股東及法人期待，今年第2季及第3季將坐擁高殖利率題材。

中鴻主管表示，考量人力與訂單需求，春節連假依循往例停工，熱軋、冷軋及酸洗等產線春節放假；估計首季出貨約50萬噸，略較去年第4季下滑。

中鴻指出，能源費用飆漲，加上減碳環保壓力下，持續讓製鋼成本增加。目前汽車晶片缺貨狀況逐步緩解，有助車用鋼品需求回升，加上中國鋼鐵庫存水位偏低，以及歐美推動基礎建設，估計農曆年後鋼市復甦。

值得注意的是，中國官方強力執行碳中和目標，去年中國鋼鐵粗鋼生產量約10.33億噸，較2020年衰退，是2016年以來首次下滑；中鴻預估，中國鋼鐵供給將持續縮減，在鋼鐵需求成長下，國際鋼市後市不看淡。（編輯：張良知）1110201