蔡英文總統大年初一上午分別前往空軍防空暨飛彈連及中央災害應變中心，慰勉春節期間堅守崗位的國軍弟兄姊妹與消防署救災救護指揮中心及行政院國家搜救指揮中心值班同仁，感謝同仁全年無休，守護國人的生命安全。

蔡英文抵達中央災害應變中心後，首先聽取國搜中心搜救長冷家宇簡報「111年春節期間災害應變整備簡報」，隨後致詞表示，今天是大年初一，她要先向大家說聲新年快樂，並感謝所有在春節期間值班的同仁。

蔡英文指出，國搜中心全年無休，隨時待命為民服務。這裡有許多單位的進駐，在守護國人生命安全上，扮演了非常重要的角色。

蔡英文說，她今天來的主要目的是給大家加油打氣，感謝他們的努力與付出，在第一線守護人民，政府也會持續投入經費、增加人力、汰換老舊設備，以及採購先進器材，提升整體救災能量，讓同仁的安全更有保障。

隨後蔡英文也頒發慰勞金與水果禮盒，慰勉國搜中心與消防署同仁守護國人生命安全的辛勞與付出，分別由國搜中心搜救長冷家宇及消防署值日官邱景祥代表接受。

蔡英文今也前往空軍防空暨飛彈連慰勉堅守崗位的空軍弟兄姊妹，除聽取任務簡報，並進行現地視導。蔡英文也頒發加菜金，感謝國軍弟兄姊妹在春節期間守護國家及國人安全。