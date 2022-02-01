台南南鯤鯓代天府今早11點抽出國運籤。（翻攝自中時新聞網YouTube）

【LIVE直播】昔抽出武則天坐天引話題 南鯤鯓代天府抽國運籤｜2022.02.01 @中時新聞網

台南南鯤鯓代天府今早11點抽出國運籤，此籤為「觀音大士收大鵬鳥」，廟方表示該籤為中上籤，是個好籤。

南鯤鯓代天府抽國運籤今早11點抽出，由董事長陳浚鎰擲筊，連抽3籤都擲出笑筊，抽到第4籤時突然連續擲出8個聖筊，抽出國運籤，該籤為「觀音大士收大鵬鳥」，籤詩「十方佛法有靈中，大難禍患不相同，紅日當空常照耀，還有貴人到家堂」，廟方表示，此籤是個好籤，意指作亂的大鵬鳥被觀音大士收服，是個中上籤。

陳浚鎰指出「觀音大士收大鵬鳥」，指的是觀音的大鵬鳥到人間興風作浪，最後觀音大士收回去，代表台灣可能會因為一些經濟、疫情變化，但最後會有圓滿結局，台灣的國運將會漸入佳境。

南鯤鯓廟連11年抽國運籤，2015年時抽出「武則天坐天」，後來台灣真選出首位女總統，因此備受關注。近年國運籤多半為下籤，甚至2019年還「抽無籤」，但對照整體國家運勢，讓不少網友直呼「有夠準」。