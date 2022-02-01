除夕夜2萬人隔離 柯文哲籲應思考放寬隔離政策

春節期間不少民意代表開啟拜廟、發發財金的行程，也造成排隊人潮，但疫情嚴峻，是否適合拜廟？台北市長柯文哲說，自己的話不會有公開的拜廟行程；至於被問到過年期間2萬人隔離，是否該放寬隔離政策，柯說，每天看入境感染確診連續幾周，實在是三條線，一定是邊境管理有問題，為了輕症台灣有2萬人被隔離不能回家吃團圓飯，到底值不值得？

柯文哲說，私下找董事長都ok，但要發放發財金那就算了，個人是沒有這種行程，但還是要在防疫跟正常生活取得平衡，台灣防疫很成功，只用一些指引，不用出動警察軍隊，防疫表現全世界前10％，透過高素質國民，維持防疫、經濟取得平衡。

被問到2萬人被隔離中央是否要放寬隔離政策，柯文哲說，相信中央也很頭痛，不能不讓國人回來過年，但每天看入境這麼多人感染，實在是三條線，沒有戰爭是防守就能打贏，百密還是會一疏。

柯文哲指出，現在是Omicron，和當年SARS死亡率高不同，現在打完疫苗後症狀都很輕，沒打症狀可能會很重，但他質疑，邊境管制一定會有問題，打過2劑疫苗、2天內PCR陰性，怎麼確診會有7％。

柯文哲也直言，為了輕症台灣有2萬人被隔離，不能回家吃團圓飯，到底值不值得，社會成本有多高？如果是我第三劑就是要打好打滿，如果打到7成要想想看隔離政策要不要放鬆，因為這樣這幾天疾管科都沒休假，明天下午也會宣布重啟預約平台，把手頭上還有剩下疫苗清點，2月7日那周整理出來開放。