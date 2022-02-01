民眾黨辦「公開擂台」公審候選人？ 柯文哲：規則沒有酒駕不准提名

今年11月26日將舉辦地方縣市首長、議員選舉，民眾黨積極佈局地方大選，日前陸續公布各縣市議員、里長提名人，但欲代表民眾黨投入新北市第六選區議員的參選人林致兵，卻被爆出有酒駕紀錄；台北市長柯文哲前幕僚柯昱安表示，擂台賽的辦理，就是要滿足民眾黨高層不負責任的心態，「請柯文哲好好扛起責任」。

對此，柯文哲表示，法治國家法不溯及既往、依法行政是個文化，當初提名辦法要申請良民證，但就是沒一條幾年前酒駕就不准提名，但事後發現有問題，每個人都傻眼，在法治跟民粹之間要取得平衡，要訂定新規則，有酒駕不准提名，大家同意就寫在規則裡，但已經提名要怎麼處理善後。

柯文哲強調，政策決定要看民意反映，如果有錯，也是提名辦法裡面沒有規定，人家也是依照規定申請，也不能說因為輿論有反映，轉過頭說提名資格取消，不要太民粹，但就是尊重民意反映，善後要有規則要討論。

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