STEPH IS LITERALLY DOING IT ALL 😱 pic.twitter.com/MpK8eeHTAL — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) February 1, 2022

儘管今天還算美國時間1月的最後一天，柯瑞卻已經帶著大年初一心態打球了！柯瑞1日全場投進7顆三分球，轟下40分，其中末節包辦21分，帶領勇士最後以122比108擊潰火箭，勇士奪下6連勝，目前38勝13敗，跟西區龍頭太陽仍有3場勝差。

勇士一開賽就打出10比0，給了地主火箭一個下馬威，不過伍德隨即連進3顆三分球，幫助火箭不僅追上，甚至取得超前，幸好來到次節，威金斯帶領板凳球員幫助勇士重新拉開，打完上半場，勇士61比52領先，威金斯半場就摘17分。

雖靠柯瑞的外線火力，勇士一度擴大領先到18分，可是火箭仍沒放棄，更靠克理斯多福在這節結束同時的壓哨三分球，縮小差距到9分，來到末節甚至追到4分，幸好柯瑞進入柯神模式，持續幫助勇士保住領先優勢，場上局面還很難說。

不過柯瑞繼續在三分外線開火，搭配盧尼最後1分32秒完成三分打，柯瑞又補上兩罰俱中，單節得分來到21分，雙方差距已經來到14分，雙方也趁最後1分07秒火箭喊出暫停，把主力都換下場休息，畢竟這場比賽勇士已經勝券在握。

柯瑞徹底擺脫今年1月份的低迷，全場投23中13，含三分球投14中7，除了攻下全場最高得分，另有9助攻、5籃板，威金斯貢獻23分，克雷湯普生14分；火箭7人得分上雙，其中以伍德24分、13籃板表現最佳，小凱文波特17分、11助攻。