台北市大龍峒保安宮循例於農曆除夕至初一的子時，向保生大帝擲筊抽出4支籤，預測虎年運勢，其中國運籤，籤詩為「誰言大海無珠寶，只恐於人不為尋，寶不負人人自負，見之不取枉勞心」，意指虎年整體運勢比較保守，但機會很多，努力打拼的人不會被辜負。

台北市「保安宮」在31日晚間11點敲108響平安鐘，眾多信徒入內上香祈福、雙膝跪地參拜神明，祈求新的一年能健康安安，配合防疫，廟方工作人員在入口處測量體溫、噴灑酒精；11點55分左右，抽出新年歲君（國運）、生理（商業）、五穀（農牧）、海冬（漁業）4支公籤，預測今年國家運勢。

國運為第26首籤詩，「誰言大海無珠寶，只恐於人不為尋，寶不負人人自負，見之不取枉勞心」；負責解籤的世新大學中文系兼任講師林恕全說，籤詩指出有人做生意好、有人做生意不好，但可能會找錯路或找不到管道，重新調整就好。

林恕全表示，籤詩預測虎年新的一年運勢大致是好的，要努力打拼，有好東西在那邊只是沒看到或沒拿，有點可惜，但機會很多，不管百工百業都有好事，只是天時地利人和缺一個，因此跟時間有關。

至於今年疫情，林恕全表示，國運籤提到有很多機會不管是疫苗或防疫機會，都要努力爭取，機會放在那邊不會跑，但要隨時關切，像是新疫苗出來要買或新病毒變化要注意，都要謹慎小心，否則就可惜了。

生理（商業）籤詩為「幸有仁人得盡扶，進身何必苦躊躇，欲求名利皆如意，財帛自然應不虛」；林恕全表示，今年各行各業的生意都不錯，有人來幫忙不用煩愁擔心，財帛雖然不會賺很多但也不會虧，也代表台灣要廣交好友不論國內外，外國商業做得好，內需自然也做得好。

五穀（農牧）籤詩為「喜事親臨莫往觀，哀門咫尺不須看，且迯野外三天後，祿馬自然得遂安」。海冬（漁業）籤詩為「靜心修煉學真仙，蝴蝶飛來豈偶然，不覺狂風吹去後 丹青依舊是前緣」。

林恕全表示，農牧籤詩指的是不要在意他人種田豐收或賠本，只要給一點時間，錢財或收穫都會慢慢回來；漁業部分，要有點冒險、新想法都有幫助，不要怕虧本，機會來趕快抓住。