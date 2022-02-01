「永遠的聶小倩」王祖賢，以電影《倩女幽魂》紅遍全亞洲，雖然已經淡出螢光幕多年，但一舉一動仍受到外界關注，除夕正好是她55歲的生日，趁著機會曬出自拍照並向向粉絲拜年，凍齡模樣讓粉絲大讚是「永遠的女神」。

昨（31日)是除夕闔家團圓的日子，剛好也是王祖賢55歲的生日，只見她曬出一張自拍照向粉絲拜年，並對著鏡頭擺出甜美微笑，不僅氣色頗佳，連膚況都維持得相當好，不見歲月在臉上留下任何痕跡的她，完全看不出來已經55歲，而她除了祝自己生日快樂之外，也希望全球疫情早日平息。

眼見王祖賢難得分享近況，短短時間就吸引近3千人按讚，粉絲也紛紛留言獻上祝福：「祝福祖賢姊姊生日快樂、新年快樂、身體健康、心想事成」、「永遠的小倩，好想你喔~ 新年快樂」、「新年快樂，最美麗的小倩」、「新年快樂，永遠女神」、「永遠的小倩，好想你喔~ 新年快樂」、「女神還是好美，新年快樂」。

王祖賢雖然淡出演藝圈多年，但感情及生活日常都是外界關注焦點，目前專心修佛的她，在2016年返台處理父親後事後，就幾乎沒有在公開露面，當時被問是否有復出打算，她僅低調表示：「最好的一面已經留給大家了」，似乎對演藝圈不再眷戀。