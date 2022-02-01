這媽媽犧牲孩子紅包，只為了少還點債！1名女網友日前對朋友說會包給朋友的2個孩子紅包，1人1千，沒想到朋友竟直接說能否從欠下6000元「直接扣2千」，日前只要還4千就好，該網友聽了直接傻眼，怒回「妳在說笑嗎妳？」事後發文罵對方賭博欠債竟用孩子的紅包來抵，「好一個負債子來還」。

該網友在臉書「爆怨2公社」貼出3張對話截圖，她對友人說今年會包紅包給友人的2個孩子，而友人看到訊息後就說想商量1事，友人先問她會包多少錢，她則回應1人1千、共2千，友人這才說出目的，原來是想用紅包錢「直接抵債」，她看完直接傻眼和憤怒。

女子要包給友人的小孩紅包，友人竟對原PO說，「我之前欠你6千，你要包2千給我寶貝們，可抵掉2千？之後我再還你4千可嗎？」（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

女子要包給友人的小孩紅包，友人竟對原PO說，「我之前欠你6千，你要包2千給我寶貝們，可抵掉2千？之後我再還你4千可嗎？」（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該友人對原PO說，「我之前欠你6千，你要包2千給我寶貝們，可抵掉2千？之後我再還你4千可嗎？」原PO則回「妳在說笑嗎妳？」原PO事後發文怒嗆友人「恥度」很大，自己賭博欠債竟用孩子的紅包來抵，文章嗆說「好一個負債子來還」。

其他網友則留言、「這種事情只能默默這樣想然後默默轉個彎做，哪有人直接講的」、「過年了，好幽默」、「覺得很母湯，超越恥度」，也有網友問「若真要這樣問，為什麼對方不直接先把錢收下，之後再還給原po就好？」也有其他人分析可能是對方愛面子不想向小孩拿紅包。