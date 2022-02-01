新春連假來新竹市走春！新竹市為有逾300多年的歷史古城，隨處可見廟宇林立，市長林智堅邀請民眾春節假期至竹市體驗寺廟走春，並推薦竹市6大特色廟宇：都城隍廟、天公壇、竹蓮寺、長和宮、關帝廟、普天宮，除拜拜祈福、了解寺廟豐富文史、欣賞古蹟建築之美，提醒民眾進入宗教場所需遵守防疫規定。

新竹最具代表性的為新竹都城隍廟，是全台最大城隍廟，而竹蓮寺擁300逾年歷史，為竹市歷史最悠久的廟宇，與都城隍廟、長和宮並稱為新竹3大廟。

民政處指出，位在中山路上的新竹都城隍廟，興建於1748年，歷經多次修建，以三川殿及三疊式屋頂最具特色，是全台最大的城隍廟，也是全台位階最高的城隍爺，正殿有光緒皇帝御賜金門保障匾額，意思為新竹城隍是國家門戶的保障。

天公壇位在客雅溪畔，原名金闕殿，主祀玉皇大帝，特色為石雕九龍柱高聳入雲，高達25.16公尺，成為竹市特色地標。竹蓮寺正殿3尊泥塑金身觀音擁300多年歷史，並保存全台罕見有雙龍護邊裝飾的大海慈雲金匾，為光緒皇帝御賜。

位在北門街的長和宮，左側增設水仙宮，為罕見雙軸平行並列的雙宮奇景。長和宮興建於西元1742年，又稱外媽祖廟，早年貿易往來興盛，許多郊商將長和宮當作議事地點，取名長和有長久合作、和平共處之意，廟內保留大量古文物和匾額，包含聖母來台乘座的鑾椅、鳳冠霞被、三寸金蓮履，繡花荷包、錦繡袍裙等。

關帝廟位在南門街，最大特色為廟門非刻畫門神，而以108個門釘呈現，正殿兩側嵌有乾隆42年所設立萬世流芳碑及鼎建關帝廟碑記。普天宮則擁有高達120公尺巨型關公神像，是古奇峰最顯著的地標，因應疫情影響，今年取消初二龍獅團表演、初五迎財神。