台中市長盧秀燕積極打造「酷運動、酷城市」，鼓勵基層運動選手，提高選手培訓獎助金及激勵金，創下在全民運動會勇奪3連霸總統獎；連2屆全國運動會榮獲第3名行政院長獎，創縣市合併以來最佳成績；2020東京奧運台中子弟兵楊勇緯勇奪銀牌、林真豪首次出戰奧運創歷史最佳紀錄；去年台中包辦全國運首面電競雙金、男籃創紀錄勇奪首金等傲人成績。

運動局長李昱叡指出，台中推動運動發展不遺餘力，盧市長上任以來，持續挹注預算與資源支持，台中市代表隊繼108年全運會榮獲154面獎牌，110年全運會續奪45金、70銀、52銅，總獎牌數增加來到167面獎牌，兩屆總計頒發達1億5185萬元獎金；108年全民運動會台中更展現運動實力，勇奪57金、51銀、46銅，創下三連霸歷史紀錄！盧市長更頒發高達7496萬元獎金，鼓勵為台中爭取榮耀的選手及教練們再創高峰。

運動局指出，台中運動好手持續在國內強手中脫穎而出，代表我國參加2020東京奧運的國手，包含柔道男神楊勇緯、女將林真豪、自由車一哥馮俊凱、我國首位參加輕艇女將張筑涵、台灣挑戰奧運舉重無限量級謝昀庭、游泳健將王星皓、田徑「跨欄王子」陳傑等人均表現亮眼。

盧市長也頒發六都最優激勵金，表揚台中子弟兵，到訪每位選手家中，答謝家人努力栽培，讓選手在外拼搏奮戰的同時感受到城市的關心；其中柔道男神楊勇緯除拿下我國首面奧運柔道銀牌之外，目前世界排名高居第一，台中之光們陸續站上國際體壇，為城市增添更多榮耀。

運動局表示，為提升運動風氣，台中全力支持在地準職業與職業球隊，各隊戰績大放異彩，包括職棒中信兄弟2021年勇奪睽違11年隊史總冠軍，是以台中為主場以來，第一座總冠軍；台中藍鯨女子足球隊勇奪「2021台灣木蘭足球聯賽」冠軍；PLG職籃聯盟的福爾摩沙台新夢想家籃球隊戰績優異，躍升聯盟排名第一；T1職籃聯盟的台中葳格太陽隊喜迎近期5連勝等，均展現佳績。

此外，台中力推新興運動，積極培育優秀運動人才，自盧市長上任後，連年舉辦「台中電競嘉年華」，結合大專院校推展電競運動，目前累計有12所學校有電競專班或學程，去年全國運動會首納電競項目，台中市勇奪個人與團體雙金，成績斐然。為培育未來奧運會運動攀登人才，自109年起積極辦理相關賽事，並於今年舉辦「首屆」市長盃攀岩錦標賽，積極發展酷運動。