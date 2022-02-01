桃園市政府1日上午公布案18885、18950自1月17日至30日期間公共場所足跡，包含1月17日至29日曾至八德區重慶街網室菜園、1月19日晚間曾至八德區興仁路7-11靖欣門市、1月23日及30日曾至八德區大湳市場。上述場所已清消，桃園市府呼籲，如有足跡重疊者請自我健康監測。

為請民眾提高警覺，桃園市府針對桃市Covid-19確診個案每日公布2次公共場所足跡。1日上午公布案18885、18950自1月17日至30日期間公共場所足跡。案18885為1月31日公布之農家樂小吃店的群聚事件確診者，案18950為1日公布新增確診者，詳細資訊仍待下午中央流行疫情指揮中心公布。

市府表示，上述公共場所已完成環境清消。提醒市民朋友如曾出入上述場所，請於足跡重疊次日起14天內，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至指定院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。