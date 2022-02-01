黃曉明Angelababy宣布離婚！ 7年婚告終「未來還是家人」

大陸女星Angelababy（Baby、楊穎）2015年和大12歲男藝人黃曉明結婚，郎才女貌備受祝福，卻因近年鮮少合體亮相，婚變消息傳個不停，結果就在農曆新年前夕的28日，共同宣布離婚。今（1日）是大年初一，Angelababy在微博曬出四組自拍照，這也是恢復單身後首度露面，引起熱議。

Angelababy今（1日）零點零二分就在微博上傳四張拜年照，以諧音向大家拜年：「打個招『虎』，新年快樂！」畫面中，她放下一頭黑色直長髮，臉上化著氣質淡妝，濃眉大眼和立體鼻型宛如洋娃娃，非常美麗，再套用四種不同的特效，有可愛小動物卡通、春聯、模糊和清晰版本。

Angelababy初一放自拍照向大家拜年。（圖／微博@Angelababy）

Angelababy初一放自拍照向大家拜年。（圖／微博@Angelababy）

Angelababy初一放自拍照向大家拜年。（圖／微博@Angelababy）

Angelababy初一放自拍照向大家拜年。（圖／微博@Angelababy）

照片曝光後，短短12個小時就累積近20萬個讚、4萬則留言，網友表示：「老婆新年快樂」、「祝大美女新的一年，祝你健康平安，事事順利，沒有煩惱，暴富多財」，還有網友浮誇地說：「我在床上哭了四個小時、崩潰了16次、幻覺出現兩次、賞了自己79個巴掌、出現瀕死感一次，剛才才醒來發現現在天這麼黑了，我頓時又崩潰了，因為我怎麼也想不明白Angelababy為什麼這麼美」意外逗樂其餘網友：「笑死我了人才」。

除此之外，也有網友看不慣這四張照片，留言給Angelababy：「圖不錯，下次不要用美顏了」，吸引3千多名網友按讚認同及留言：「真的不要用美顏影響你的顏值」、「美女一般都不用特效和美顏」。

回顧Angelababy和黃曉明的緣分起點，兩人2009年透過朋友牽線認識，2014年黃曉明開著200萬人民幣（近1000萬台幣）的藍寶堅尼跑車當Angelababy的生日禮物，對外宣布已交往4年，隔年更斥資2億人民幣（約10億台幣）在上海展覽中心舉辦2000人世紀婚禮，用277粒鑽戒代表「愛妻妻」套牢Angelababy，甜喊：「就讓我把妳寵壞，這樣別人就搶不走妳了。」

不過當了夫妻近7年，Angelababy和黃曉明都有共識走不下去，一起在微博標註彼此的帳號，並寫下：「感恩過去所有，未來仍是家人」，承認婚姻結束，未來將共同撫養小孩。