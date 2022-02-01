昨（1月31日）天是春節除夕夜，家家戶戶按照習俗團聚吃年夜飯，總統蔡英文除了在臉書感謝過年仍堅守在崗位的同仁，讓大家能夠安心在家團聚外，也分享自己的年夜飯，說「年夜飯攝影大展開始」，號召網友一同分享。

蔡英文昨晚在臉書發文，感謝所有除夕夜仍在堅守崗位的同仁，讓其他人可以平安的在家享用年夜飯，還貼出自己的年夜飯照，透露因為疫情的關係決定分盤分食，「看起來好像比較單薄」，因此希望網友們可以分享澎湃的年夜飯借她看，開玩笑說「年夜飯攝影大展開始！」

簡單文章馬上吸引大批網友、網紅及政治人物們留言，紛紛秀出全家人團聚過年享福的溫馨照，有網友就貼出獨自享用的「麥當勞全餐」；身在防疫旅館中的民眾也貼出防疫便當，說「防疫至上，大家健康」；位在日本的民眾秀出一整桌的生魚片壽司，讓人看得食指大動；還有第一線人員說「我們堅守崗位，讓人民過好年。雖然辛苦，犧牲和家人一起團聚的機會，但是很值得！」

除此之外，造型師李明川分享一張大長桌被年夜飯擺滿滿的照片，說會「飽到天靈蓋」，引起網友驚呼「這桌太過分了吧」；衛生福利部小編也分享吉祥物「總柴」的可愛照片，提醒民眾過年勿忘洗手、刷牙，還說「吃年夜飯記得不要暴飲暴食！」

PTT許多網友也發表看法，其中不少人酸「沒有蛋」、「一看就廚師做的，自己做再來吹吧」、「擺盤擺成這樣的年夜菜，就問你各位有多少吃這種等級的年夜菜」、「核食萊豬怎麼不吃」。