印度男子戈戈（Pankaj Gogoi）玩飛行傘時離奇在高空中鬆脫，直墜地面後不幸傷重身亡。

印度一名男子日前玩飛行傘時突然在高空中鬆脫，當場摔下來，友人描述，男子當時倒臥血泊中，四肢摔碎，傷勢相當嚴重，數小時後不幸傷重身亡。

綜合印度電視台「Times Now」、網路媒體「EastMojo」、《印度快報》（Indian Express）報導，35歲印度男子戈戈（Pankaj Gogoi）上（1）月26日和友人前往阿薩姆省丁蘇卡縣（Tinsukia）的天空之地（Skyland）沙洲渡假村玩飛行傘，沒想到他成功升空後不久竟直接從高空中摔落地面。

根據印度媒體公開的畫面，戈戈兩手抓著飛行傘在河岸平地上小跑步衝刺並成功升空，他愈飛愈高，影片中的人影也愈來愈小，不過突然間他發出「阿」的尖叫聲，整個人脫離飛行傘，從高空中直墜而下，拍攝影片的人鏡頭一歪，趕緊衝上前查看。

目擊者描述，戈戈從飛行傘鬆脫後直接墜落河岸上。他在墜落地面數小時後不幸傷重身亡。

好友拉杰孔瓦爾（Chow Sureng Rajkonwar）事後在臉書發文描述意外發生經過，他說3名友人趕到戈戈身旁時發現他倒臥「血泊」中，當時戈戈大出血，四肢「摔碎」、腹部腫脹，導致他們無法將戈戈抬起、搬到車上。

丁蘇卡縣警方已經對這起離奇意外展開全面調查，法醫也對戈戈的遺體進行解剖。

值得注意的是，天空之地渡假村似乎存在爭議，官員指，業主並未事先向主管機關通報進行飛行傘活動。