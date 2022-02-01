今天大年初一，總統蔡英文前往中正第一警分局，慰勉辛勞的分局同仁。蔡英文在致詞的強調，中正一分局去年的特勤數量是全國最多，是總統府的好鄰居，特別現在疫情尚未結束，請同仁協助守護大家的安全，政府會當警察的後盾，持續推動警消居住問題，提升警用裝備。
蔡英文1日上午10點30分許抵達中正一分局11樓體堂，觀看分局製作向總統拜年的短片，聽到影片祝福新年快樂，蔡英文不時對著螢幕揮手。影片結束後，分局長陳明志致贈同仁手繪肖像畫，畫中蔡英文穿著警察制服，充滿英雄氣概，令蔡英文驚喜不已。
分局長陳明志說，感謝總統與部長在去年疫情嚴峻時，提供員警優先施大疫苗，讓同仁在外執勤無後顧之憂，另外，政府修法提高聚眾鬥毆與酒駕肇事刑事責任、道路交通管理處罰條例、跟蹤騷擾防治法，讓員警處理案件時，更有法律的依據與保障。
蔡英文致詞時說，中正一分局去年執行聚眾活動多達3000多場，總統府、官邸也都在轄內，感謝中正一的幫忙，維護政府機關，包括立法院、行政院的安全。
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