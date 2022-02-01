中正一分局分局長陳明志準備同仁親手描繪結合英雄氣概的肖像畫給總統蔡英文。（圖／警方提供）

蔡英文總統1日前往北市中正一分局巡視並致詞慰問基層員警辛勞。（姚志平攝）

蔡英文總統1日前往北市中正一分局慰問基層員警辛勞，對於媒體提問國運籤一事，蔡僅揮手未表達意見。（姚志平攝）

中正一分局分局長陳明志準備同仁親手描繪結合英雄氣概的肖像畫給總統蔡英文。（圖／李文正攝）

總統蔡英文觀看中正一分局製作的短片，看到員警祝賀新年快樂，向同仁揮手致意。（圖／李文正攝）

今天大年初一，總統蔡英文前往中正第一警分局，慰勉辛勞的分局同仁。蔡英文在致詞的強調，中正一分局去年的特勤數量是全國最多，是總統府的好鄰居，特別現在疫情尚未結束，請同仁協助守護大家的安全，政府會當警察的後盾，持續推動警消居住問題，提升警用裝備。

蔡英文1日上午10點30分許抵達中正一分局11樓體堂，觀看分局製作向總統拜年的短片，聽到影片祝福新年快樂，蔡英文不時對著螢幕揮手。影片結束後，分局長陳明志致贈同仁手繪肖像畫，畫中蔡英文穿著警察制服，充滿英雄氣概，令蔡英文驚喜不已。

分局長陳明志說，感謝總統與部長在去年疫情嚴峻時，提供員警優先施大疫苗，讓同仁在外執勤無後顧之憂，另外，政府修法提高聚眾鬥毆與酒駕肇事刑事責任、道路交通管理處罰條例、跟蹤騷擾防治法，讓員警處理案件時，更有法律的依據與保障。

蔡英文致詞時說，中正一分局去年執行聚眾活動多達3000多場，總統府、官邸也都在轄內，感謝中正一的幫忙，維護政府機關，包括立法院、行政院的安全。