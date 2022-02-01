高雄某主打熱炒的餐廳涉嫌假收訂金真詐欺，在預收多名消費者除夕年菜訂金後，竟在除夕當晚張貼除夕至初三不營業的告示，導致消費者撲空、年夜飯報銷，消費者怒而提告並上網爆料，直批「太扯」，警方表示，目前有8人提告，損失約1萬6500元。

高雄有網友抱怨，之前到某餐廳訂除夕年菜，並已付1000元訂金，不料除夕當晚要領餐時，竟發現餐廳根本沒開，只見店家貼著1張「除夕至初三不營業的告示，超傻眼，該貼文一出後，不少受害者也陸續出面投訴指出遇到一樣的狀況，並稱已經向警方提告詐欺。

對此，三民二警分局證實，陽明所在1月31日18時許，陸續接獲多位民眾報案稱於澄清路某餐廳預訂除夕年菜，並支付1000至6000元不等訂金，但當晚到店領餐時，發現店家竟未營業，消費者也未事先收到通知及退款方式等，認為遭到詐騙，決定報案提告。

警方說，案經通知69歲陳姓負責人到案說明後，他稱因備料不及，所以無法依預訂單出貨，但有陸續聯絡預訂的顧客、用電話通知退款，不過因部分顧客未留電話，導致無法順利通知退款。

陳姓負責人強調，為避免消費者損失，正積極協調後續退款及和解事宜。對此，消費者並不領情，受騙的消費者怒斥，當時發現出狀況時，完全聯絡不到業者，撥打每一家分店的電話也沒人接，業者根本就沒誠意要解決問題，業者向警方的說法，只是推託之詞。

警方表示，目前共有8人提告，損失約16500元，其中2人已達成和解，全案將持續調查釐清，並依涉嫌刑法詐欺罪函請高雄地檢偵辦。