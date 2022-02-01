孫中山獵槍珍藏在國民黨黨史管。國父孫中山曾經帶女兒及侍衛在南京紫金山打獵，當時使用的獵槍收藏在國民黨黨史館。（國民黨黨史館提供）

國民黨黨史館存放許多珍貴收藏，包括國父孫中山遺牙、獵槍、故總統蔣中正的禮杖、蔣經國的軍服等；為活化館藏，黨史館說，未來將舉辦各類展覽與交流，也將開發成文創商品，供民眾收藏。

國民黨黨史館存放許多史料，雖然目前有逾30萬筆文獻史料移往政大暫存，但館內仍有許多珍貴收藏，包括孫中山的遺牙、獵槍以及全套中山裝，還有孫中山在香港西醫書院成績單，以及蔣中正的禮杖、蔣經國的皮鞋、軍服、軍帽等。

黨史館主任林家興告訴記者，孫中山遺牙1923年8月上旬脫落。孫中山因牙疼，請侍衛邀廣州牙醫劉體志到府治牙，當年孫中山牙齒狀況不佳，上下都有鑲牙，錯動之下掉落所留下的，原由牙醫師保留，後來捐給黨史館。此外，孫中山曾經帶女兒及侍衛在南京紫金山打獵，當時使用的獵槍至今也收藏在黨史館。

談到蔣中正的禮杖，林家興說，這個金質統帥禮杖，為總統在軍禮中行達禮時使用。禮杖為木質，表面上漆，外層套金質雕飾；杖頂飾國徽，杖身由上自下分別為民族主義、民權主義、民生主義雕飾環繞，梅花飾底「忠孝仁愛信義和平」8字。

林家興說，握把處保留木質，最底層環繞行政、立法、司法、考試、監察以及銀色國軍代表徽章。杖底為藍底金色國軍徽章圖樣，左右環繞嘉禾，最上端為五星，末端有金線編織套繩，手握權杖時固定用，非常有特色。

談到活化館藏文物，林家興指出，將會透過各式展覽，與學術單位交流，也會開發實體的文創商品，提供給對國民黨史、歷史人物有興趣的民眾。

林家興也說，未來會透過科技數位化，將黨史文物製作成NFT（非同質化代幣）加密藝術品，目前已成功製作蔣中正的指揮刀，日前已在美國順利展出，未來將會在台公開。

他表示，將實體文物數位化，未來就能在線上展覽，甚至成為民眾的收藏品，進而出現拍賣、交易的行為，讓全世界對國民黨黨史、文物有興趣的民眾，都能透過網路接觸。（編輯：林淑媛）1110201