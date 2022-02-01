大年初一迎財神，新北市政府動保處邀民眾和毛寶貝出門動健康，新北市去年增設土城、淡水2處寵物公園，目前共計有16處寵物運動場，歡迎民眾帶著到訪寵物公園走走，也提醒出外要記得繫繩，未來自治條例公布施行後，未繫繩者將裁罰3000元-15000元。

動保處表示，新北市去年增設土城、淡水寵物運動場，皆附有寵物圍籬、波浪板、斜坡板等器材，給毛寶貝在圍欄內自由自在跑跳，透過設施的輔助，更可以讓飼主陪同互動，一齊鍛鍊肌耐力動健康。

另外，板橋動物之家、蘆洲蘆堤寵物公園、永和綠寶石寵物公園、中和四號寵物公園、新店親情寵物、三重寵物公園、浮洲橋寵物公園、永和仁愛公園，以上8處寵物運動場更依動物體型設有大小犬分區使用，滿足各總體型犬隻共融的遊憩需求，營造毛寶貝與飼主安心同遊空間。

動保處毛寶貝醫療中心獸醫師林子筠提醒，體型越大的犬隻，需要的運動量就會越大，藉由每週3日、每次30到60分鐘的運動量，適度在陽光下運動可以強健毛寶貝肌肉、促進血液循環及幫助消化，達到預防骨質疏鬆症狀。另外也請記得為毛寶貝加上衣服，做好保暖工作，別讓毛寶貝著涼。

動保處表示，新北市是友善動物城市，除了教育飼主做好狗貓禮貌運動外，亦培養友善動物觀念，推廣新北市模範飼主6大守則：「為毛寶貝植入晶片做寵物登記、施打狂犬病預防注射、為毛寶貝絕育、外出繫牽繩、隨手清狗便、禮貌不吵鬧。」動保處強調，「出門遛狗要繫牽繩，未來自治條例公布施行後，未繫繩遛狗者將裁罰3000元-15000元」，請民眾愛牠就牢牢牽住牠，別讓牠亂跑更避免荷包失血。