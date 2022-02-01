日本電子巨頭索尼（Sony）宣布，將斥資36億美元（約新台幣1000億）收購開發Destiny《天命》、Halo《最後一戰》等遊戲作品的工作室Bungie，再次掀起遊戲業新一波整併浪潮，索尼此舉也被認為是要與先前收購暴雪的微軟抗衡。

路透社報導，近年來遊戲產業相當激烈，索尼正在積極厚實自身遊戲業務的實力，以面對擁有充足現金的對手，市場調查機構Ampere Analysis發布報告指出，「這是索尼史上規模最大的收購案之一，但微軟砸下的資金反映出遊戲產業激烈競爭的真實狀況。」

報導指出，微軟旗下遊戲機Xbox的銷售量一直以來都落後索尼的PlayStation，不過微軟加緊腳步，在1月初斥資690億美元（約新台幣1.9兆）以現金收購遊戲大廠動視暴雪（Activision Blizzard）引起市場熱議，微軟也展現拓展遊戲領域的決心。

如今索尼也宣布大舉提升其在遊戲產業的能力，顯示競爭相當激烈，數據顯示，遊戲業今年的融資、交易甚至是IPO（首次公開發行）有望創下1500億美元（約新台幣4.2兆）的新紀錄。

遊戲工作室Bungie總部位在華盛頓，先前曾是微軟旗下公司，並在那段時間研發出《最後一戰》等系列遊戲，最後雙方於2007年分道揚鑣，此外Bungie先前也曾和暴雪一同推出《天命》系列，合作關係告終後，該遊戲的發行權轉讓給Bungie。