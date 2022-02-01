新春過年，不少民眾買彩券試手氣，台彩表示，就有年約50歲男性，過年期間回水里和家人過年，抽空到投注站買刮刮樂「2000萬超級紅包」，因最近工作期間眼皮一直在跳，加上做夢夢到鯉魚，覺得會有什麼好事發生，所以來買刮刮樂試試運氣，沒想到真的讓他刮中百萬大獎。

台彩指出，開出大獎的「御幸運彩券行 」描述，一位刮中百萬大獎的50歲男性，返鄉過年，抽空到投注站買刮刮樂「2000萬超級紅包」，第一張與第二張都是中2000元，第三張中了5000元，決定繼續挑第四張，沒想到居然就刮出100萬。

中獎人開心表示，最近工作期間眼皮一直在跳，加上做夢夢到鯉魚，覺得會有什麼好事發生，所以來買刮刮樂試試運氣，沒想到真的讓他刮中百萬大獎，真的太開心了。

台彩表示，2000萬超級紅包共有5個頭獎2000萬元、9個200萬元＋BMW休旅車、650個100萬元。統計至1月30日，已刮出1個2000萬元、2個200萬元＋BMW休旅車、126個100萬元。