初一除了走春，另一個重頭戲就是搶福袋，家樂福、全聯大年初一都推出福袋讓民眾試新年手氣，其中家樂福福袋大獎祭出「台積電、玉山金」股票，上午10點一開賣10分鐘就搶購一空，而全聯則推出多款福袋，頭獎將抽出2台保時捷夢幻名車，一開賣全聯APP就大當機爆單。

民眾排隊搶家樂福福袋。（翻攝自臉書）

家樂福大年初一在全台量販店、超市開賣福袋，量販店每店限量100份、超市每店限量30份，售價198元，裡頭附有「福虎生風 虎哩送」刮刮卡一張，最大獎將送出股票金，包括台積電股票1張現金獎，以及玉山金股票3張現金獎，各抽出1名得主。為了要成為台積電東，許多人一早衝去排隊，福袋上午10點開賣，有網友表示，10分鐘就賣光了。

民眾排隊搶家樂福福袋。（翻攝自臉書）

民眾排隊搶買家樂福福袋。（翻攝自 家樂福Carrefour商品網友真心話FB）

不只家樂福推福袋，全聯也不遑多讓，推出多款福袋上午9時開賣，同時開賣全聯特有的福箱、福鍋，分200元「福利熊虎年生肖福袋」、1400元「Ed Hardy福箱」與1600元「柳宗理福鍋」，總共超過13萬個福袋，頭獎2台保時捷夢幻名車將在下午抽出，一台市價約369萬元。

為了搶福袋，全聯門口一早也出現排隊人龍，原本全聯福袋可以用app預購，由全聯配送，但現在因為爆單APP大當機，已經公告民眾系統亂掉，不能配送。

民眾開箱家樂福跟全聯福袋。（翻攝自家樂福Carrefour商品網友真心話FB）