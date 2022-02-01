體育處表示，連續9天的春節假期，新北運動中心只有除夕跟初一休館，初二到初五調整營業時間，還推出應景抽紅包活動（體育處提供／戴上容新北傳真）

年節餐餐大餐，是時候來「動次動」，新北市16座國民運動中心新春不打烊，除了除夕、初一休館外，2日(初二)起至5日(初五)上午8時至下午5時都能進館運動，各運動中心均推出新春抽抽樂優惠方案，其中，三重運動中心健身房「愛你最低價」入場只要20元。

體育處表示，連續9天的春節假期，新北運動中心只有除夕跟初一休館，初二到初五調整營業時間，還推出應景抽紅包活動，包括新莊、三鶯、鶯歌、板橋、五股、樹林、淡水及泰山體育園區，可享消費抽獎、抽紅包，新春加碼刮刮樂、抽抽樂等活動。

揪團打球也享優惠，三重、泰山、淡水、中和、板橋運動中心及板樹體育館加碼場地優惠，最低五折買一小時送一小時；單人運動更是銅板價，泰山、三鶯及鶯歌運動中心健身房、游泳池單次票價享5至8折優惠，三重運動中心健身房最低「愛你價」單次只要20元。

各運動中心更推出多項單堂優惠體驗課程，永和、汐止、中和、新店、土城、林口、五股運動中心開設肌力、瑜珈、TRX、舞蹈、飛輪、球類等，陪市民朋友爆汗減脂，恢復好身材，最低99元；泰山運動中心推出科技拳擊靶體驗活動，加強肌力外，還可以抒發一整年的壓力，重整好心情。

體育處補充，除運動中心外，新北運動聚點6處健身空間，包括運動易利站、Waypoint Fitness、動趣健身俱樂部－泰山體育館、板樹體育館勁步訓練站、洛德城堡Fun Gym三重店、喜歡運動中心，也都有春節好康活動，詳細優惠內容可洽詢各運動場館，以及持續關注「新北運動聚點」粉絲專頁。