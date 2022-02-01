彰化元清觀三川殿擺出神明壽宴桌，吸引參拜信眾參觀拍照。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

觀音殿前的藝術捏麵也很有看頭。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市公所今天起一連十五天舉辦天公文化季活動，一早彰化市元清觀邀請來台灣道教總廟玄義宮36位法師道長依科儀古禮舉行法會，並設置七星橋、祈福門，為信眾祈安植福。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市公所今天起一連十五天舉辦天公文化季活動，一早彰化市元清觀邀請來台灣道教總廟玄義宮36位法師道長依科儀古禮舉行法會，並設置七星橋、祈福門，為信眾祈安植福。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市公所今天起一連十五天舉辦天公文化季活動，一早彰化市元清觀邀請來台灣道教總廟玄義宮36位法師道長依科儀古禮舉行法會，並設置七星橋、祈福門，為信眾祈安植福。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市公所今天起一連十五天舉辦天公文化季活動，一早彰化市元清觀邀請來台灣道教總廟玄義宮36位法師道長依科儀古禮舉行法會，並設置七星橋、祈福門，為信眾祈安植福。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市今年從大年初一至元宵節舉辦為期15天的天公文化季活動，已有259年歷史的國定古蹟寺廟元清觀天公壇，大年初一上午舉行隆重盛大的「啟建道教二十五朝供禮」祈安植福法會，起個大清早專程前來祈福參拜的信眾絡繹不絕，希望新的一年平安順利、好運一整年。

元清觀是全國唯一以觀為名、供奉玉皇大帝的天公廟，一早由彰化市長兼寺廟管理人林世賢與道長遵循古禮舉行植福法會科儀，邀請到台灣道教總廟玄義宮36位高功法師群，祈求國泰民安、風調雨順，新冠疫情早日結束。

廟方還設置驅邪避禍進財補運的七星平安橋，以及讓信眾向玉皇大帝求還心願叩謝神恩的祈福門，吸引大批初一前來參拜的信眾大排長龍等候，依序通過七星橋、祈福門。

元清觀從大年初一至十五元宵節，在三川殿擺出滿漢全席的神明壽宴桌，有鱷魚頭、帝王蟹殼搭配臉譜化身的威武將軍，巧奪天工的芋頭雕、蔬果雕、水仙立盤及精緻點心，每道都像藝術品，加上藝品桌椅餐具擺飾。

而觀音殿前的藝術捏麵，桌頭以龍為首，桌身分別有象徵「陸」的蔬菜花果、象徵「山」的飛禽走獸、象徵「海」的魚蝦等水族類，以及小朋友最喜愛的卡通造型，桌尾則恭塑玉皇大帝神像，栩栩如生、十分吸晴，元清觀旁陳稜路手工彩繪祈福燈籠，更是美不勝收。

林世賢表示，廟方為了服務遠地到來的香客及紓解人潮，特別延至晚上10時關廟門，並提醒大家配合現場防疫措施安心過好年。