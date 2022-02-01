過年是家人團聚的日子，每到這個時候總是年味滿滿，也能在過年時領到不少紅包，一名網友在網路上發文表示，收到媽媽給的厚厚紅包，打開來後竟全是不能花的鈔票，讓她超無奈，看得到卻花不到，於是哀怨的在網路上分享自己收到的紅包，不過網友們看到後卻驚呼「根本是賺到」，建議原PO不要花掉，放越久越值錢。

過年是家人團聚的日子，還能領到不少紅包（示意圖／shutterstock）

一名女網友在臉書「爆怨2公社」發文，收到媽媽給的紅包，外觀看起來厚厚鼓鼓，滿心期待，結果打開來後竟然不是現在通行的貨幣，她曬出照片，共有18張鈔票，除了日幣以及200元的新台幣之外，其他都是現在不再流通的鈔票，「為什麼我媽今年給我的紅包，錢是長這樣，根本不能花」。

原文。(圖/翻攝自爆怨2公社)

貼文一出，網友驚呼「價值超高」，「來來來，都收，原價收」、「這是傳家寶的概念啊，會增值」、「這是媽媽的珍藏，她對你很好」、「這些都是錢母，真的不要花」、「國寶，依國力決定是否會升值」、「古董，這個太有紀念價錢值了」、「這些都是歷史啊！我會感謝包給我的人」、「有收藏家跟你買，就賺翻了」。

原PO領到超保值的紅包。(圖/翻攝自爆怨2公社)

有網友提到，如果原PO想要兌換成現行貨幣，可以到台灣銀行兌換，不少網友建議她留著，以後會增值，不過以目前市場上舊式台幣流通的行情，民國38年以前發行的舊台幣，以及初期的直式新台幣等，增值行情最佳，之後發行的橫式新台幣，因為發行量大、流通性廣，增值空間並不大。

無論是收到什麼樣的紅包，都是一種心意與祝福，也不管今年你收到的紅包多寡，都祝福大家新的一年身體健康、心想事成。