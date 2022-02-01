台彩最新統計，1月31日開出的37注春節大紅包，只有4注為自選號碼、另33注為電選，占比高達89.2％；另有1注是採用系統7包牌，一次花350元投注7個號碼；台彩指出，37張中獎彩券的平均單張購買金額為318元。

累計從1月28日起至1月31日，春節大紅包中獎注數為96注，電選號碼中獎的比例約82.3％，其餘17.7％爲自選號碼。包牌中獎的比例約5.2％，其中又以包7個號碼為大宗、占八成，另有3.1％有多期投注，即以同樣的號碼連續投注2期以上。96張中獎彩券的平均單張購買金額為442元。

台彩指出，昨天台中市北屯區錢太祖彩券行開出的2注皆於開獎當日的下午時段售出，一張是以台彩app投注自選號碼50元即中獎，另一張是電選10注共500元，其中一注中獎。

另南投縣南投區一六八彩券行2注皆於開獎當日上午時段售出，一張電選5注共250元，其中一注中獎，另一張電選10注共500元，其中一注中獎。