年前許多家庭會大掃除，1名網友日前大掃除時在洗衣機後方找到1個神祕箱子，那箱子只有過世母親才會使用，全家都不知道裡頭裝什麼，網友打開一看，發現竟是13瓶全新的洗衣槽清潔劑，笑說母親是想把後半輩子所有的洗衣機清潔都包下；其他網友說這是母親的愛心，「看完心裡暖暖的」。

該網友在PTT上發文，她的母親4年前因胰臟癌病逝，她日前準備在農曆年前將家中一直未整理的雜物一鼓作氣整理，「帶著丟棄堆積了3年雜物的心理準備，開始貫徹斷捨離精神」， 先是將陽台洗衣機後方的箱子拿出，該箱子只有母親知道放什麼，「總還是感覺那是媽媽在使用的，一直沒有去打開也沒有想打開」。

網友大掃除時在洗衣機後方找到1個神祕箱子，那箱子只有過世母親才會使用，全家都不知道裡頭裝什麼，打開一看發現裡頭竟是13瓶全新的洗衣槽清潔劑。（翻攝自PTT）

該網友說，她當下深吸一口氣打開「潘朵拉的盒子」結果印入眼簾的竟是「洗衣槽清潔劑」，還是滿滿一整箱的全新清潔劑，總共13瓶，她PO文笑說「媽媽，您是把這後半輩子所有的洗衣機清潔都包下來了嗎？」她說其實家中洗衣機都是讓人清潔，很少用清潔劑，笑說不知道母親買這麼多的用意。

許多網友看完都說這是媽媽的愛，「新年快樂！媽媽真的好周全，祝福全家都健康平安」、「暖暖的感覺」、「祝原PO新年快樂，整理家人遺物的後座力真的很大，邊收邊哭」，也有人分享父親的遺物是1箱子，箱子內全是電器保證書之類的文件。