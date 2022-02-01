台灣疫情持續，許多人都選擇宅在家過年，外出添購食材時，幾乎都會一次買好2、3天，甚至一個禮拜的分量，但若是沒有好好保存，食材很可能過沒幾天就壞掉，嚴重更會滋生細菌，吃進去後對身體健康非常不好。營養師鄭惠文在Instagram上分享5個冰箱食物擺法，既能保鮮又能兼顧食安。

1、食材分裝後再冷凍：為了避免食物反覆冷凍、解凍，在將食物放入冷凍庫前，可以先分裝好一餐的使用量，每次只要解凍當餐要吃的量即可。

2、乳製品放置專區：通常家用冰箱上層會有一個保鮮區，溫度約5℃左右，適合保存乳製品，但據冰箱廠牌不同，位置可能會有差異。

3、生、熟食分開放：生食容易有血水汁液，因此生、熟食分開擺放可避免食物交叉汙染；建議將生食擺在下層，萬一生食的血水汁液外漏，就能避免滴到熟食，或是沿著冰箱上層流到下層，造成冰箱內部細菌滋生。

4、短時間內食用或經常拿取的物品可放門邊：門邊溫度波動大，建議放短時間會食用的食物，例如：拆封過的飲料、當天會吃掉的食物，或放置經常拿取的調味料等。

5、蔬菜保鮮層防凍傷：此層溫度約4~6℃，置放於保鮮層能防止凍傷；葉菜類盡量在一周內吃完，瓜果、菇類、蘿蔔類食材可以保存比較久，不過也盡量於2~3周吃完，並注意食材的新鮮程度，檢查是否有腐爛或凍傷。

另外鄭惠文也提醒，冰箱內容物只能放約7分滿，保留適當空間讓冰箱內的冷空氣循環效率佳，才能快速將食物降溫，減少細菌滋生的風險，至於冰過的熟食也要在充分加熱過後才能食用。