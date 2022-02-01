你認為想在台北生存，一個月需賺進多少月薪才足夠？一名網友在PPT上好奇發文詢問，為什麼有人會覺得月薪十萬在台北仍然不夠用呢？好奇網友們都是如何規劃自己的薪水，貼文曝光後也引來許多網友熱議，其中更有網友直接簡潔的說出：「生存都有困難！」讓不少人都相當震驚，月薪十萬竟負擔不起台北的生活條件！

原PO好奇為何十萬在台北不夠生活 （圖／截自PPT）

原PO以「為何月薪十萬還有人會覺得過不了好生活」為題發文表示，感覺在台灣若是能夠每個月都固定掙到十萬月薪的話，生活中的任何花費應該都負擔得起，除了買房族可能會過得較吃力外，其他人生活應該都不成問題，於是原PO就非常疑惑，「為何還有人覺得月薪十萬過不了好生活？」因此發文詢問有這樣困擾的網友們到底都是如何分配自己的薪資？

貼文一出，不少網友也都認同十萬月薪真的不算有錢，紛紛表示：「有小孩，月薪十萬真的窮......」、「要養小孩，老婆全職家庭主婦」、「扣掉養父母養小孩就沒了」、「月薪10萬加養小孩不如月薪6萬未婚」、「月薪十萬養兩個小孩加房貸生活費差不多」、「台北十萬本來就很賤 開銷打一打剩不多」、「月入十萬在台北還是賤民階級啊！」

大多數網友都認為十萬月薪只是貧民等級 （圖／截自PPT）

但也有人認為，若是不用扛房貸、養小孩等花費，其實十萬就非常夠用了，紛紛表示：「台北10萬元本來就很X，開銷打一打剩不多，當然如果你房子已經不用花錢，10萬元夠用」、「不要買房、養小孩，單身10萬在台北真的爽爽過。」不論如何，做好理財規劃，才能早日獲得財富自由，否則再多的月薪也非常有可能付諸東流。